Förra året tog han EHC Visp till titeln i andradivisionen.

Nu kliver 59-årige Heinz Ehlers in som ny huvudtränare i SC Bern i schweiziska högstaligan.

Heinz Ehlers, Victor Ejdsell och Anton Lindholm. Foto: Bildbyrån (montage).

Adam Reideborn, Hardy Häman Aktell, Anton Lindholm, Emil Bemström och Victor Ejdsell får samtliga en ny huvudtränare i SC Bern.



Efter att finske Jussi Tapola fått sparken 1 oktober meddelar nu den Schweiziska klubben att Heinz Ehlers blir den som kliver in om ersättare till slutet av säsongen.



– Heinz Ehlers känner till National League mycket väl och har upprepade gånger under sin karriär bevisat att han kan leda lag framgångsrikt, säger klubbens sportchef Martin Plüss i ett pressmeddelande under måndagen.



Den nu 59-årige dansken har en lång erfarenhet av jobb i Schweiz och i danska landslaget. Han kommer dessutom senast från ett år där han tog hem titeln i schweiziska andraligan med EHC Visp. Trots detta blev det sedan ett nytt jobb som assisterande i Basel. Ett jobb som han nu lämnar för att kliva upp i högstaligan, NL.



Bern har hittills plockat elva poäng på elva matcher och ligger precis över kvalplats. 14 oktober ställs de mot Frölunda i Champions Hockey League.

Source: SC Bern @ Elite Prospects