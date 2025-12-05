De senaste två säsongerna har den rutinerade backen Jacob Andersson hoppat mellan flera olika ligor och länder. Fram tills nu har 30-åringen varit klubblös den här säsongen, men nu står det klart att han återvänder till den norska högstaligan och Frisk Asker.

– Vi är väldigt glada att ha fått tillbaka honom nu, säger sportchef Vidar Wold till klubbens hemsida.

Jacob Andersson i Skellefteå 2020. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Det norska topplaget Frisk Asker har varit i jakt på förstärkningar på backsidan, i och med Patrick Ulricksens skada samt att unge Nils Sunde blivit uttagen till U20-landslaget. Nu har laget kommit överens med rutinerade Jacob Andersson, som har varit klubblös sedan han lämnade franska Grenoble i våras. Andersson har tidigare gjort fem poäng (2+3) på nio matcher för Frisk Asker då han spelade med dem under fjolårssäsongens inledning.

– När Andersson var här senast ville vi från början förlänga hans kontrakt. Tyvärr fungerade inte det från vår sida. Vi är väldigt glada att ha fått tillbaka honom nu. Vi vet vad vi får. Han är en back som kommer att bli en viktig bidragsgivare till laget. Det finns en väldigt bra kemi i spelargruppen nu, och vi är övertygade om att han kommer att passa in bra både på och utanför isen, säger sportchef Vidar Wold.

Andersson har tidigare representerat Skellefteå i SHL och då noterats för elva poäng (2+9) på 87 matcher. Backen har dessutom gjort 116 poäng (33+83) på 292 matcher i Hockeyallsvenskan.

Source: Jacob Andersson @ Elite Prospects