Svenskens klubbval: Flyttar till Skottland

Emil Kruse får svenskt sällskap i Dundee den kommande säsongen.

Via sin hemsida meddelar den skotska klubben att Hampus Olsson skrivit på för klubben.

Hampus Olsson.

Foto: Mika Kylmäniemi/All Over Press/Imago/Bildbyrån

Hampus Olsson fortsätter sin karriär utomlands.

Efter att ha spenderat de senaste tre säsongerna i Polen och Danmark är nu den 30-åringen klar för spel i den skotska EIHL-klubben Dundee Stars.

– Han kämpar hårt, är bra framför mål och tar pucken mot kassen. Han är också en skicklig spelare för sin storlek, säger tränaren Marc LeFebvre.

I Dundee blir Olsson lagkamrat med den SHL-meriterade målvakten Emil Kruse, som anslutit till den skotska klubben från Oskarshamn inför denna säsong.

Blev polsk mästare 2023

Olsson spenderade merparten av fjolårssäsongen i polska Unia Oswiecim, men lämnade klubben innan deadlinen för övergångar i februari för spel i danska Esbjerg. Där blev det sex poäng (6+0) på nio grundseriematcher innan han gick poänglös i fyra slutspelsmatcher. I Polen stod Olsson dessförinnan för 21 poäng (8+13) på 35 matcher med Unia Oswiecim.

Dundee blir Olssons tredje utländska klubb i karriären, då han förutom Unia Oswiecim och Dundee spelat för GKS Katowice mellan 2022 och 2024. Där blev han polsk mästare 2023 och tog silver i mästerskapet 2024.

Hemma i Sverige har Olsson spelat allsvensk hockey för Vita Hästen, Södertälje samt moderklubben Rögle.