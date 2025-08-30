Svenskens klubbval: Flyttar till Skottland
Emil Kruse får svenskt sällskap i Dundee den kommande säsongen.
Via sin hemsida meddelar den skotska klubben att Hampus Olsson skrivit på för klubben.
Hampus Olsson fortsätter sin karriär utomlands.
Efter att ha spenderat de senaste tre säsongerna i Polen och Danmark är nu den 30-åringen klar för spel i den skotska EIHL-klubben Dundee Stars.
– Han kämpar hårt, är bra framför mål och tar pucken mot kassen. Han är också en skicklig spelare för sin storlek, säger tränaren Marc LeFebvre.
I Dundee blir Olsson lagkamrat med den SHL-meriterade målvakten Emil Kruse, som anslutit till den skotska klubben från Oskarshamn inför denna säsong.
Blev polsk mästare 2023
Olsson spenderade merparten av fjolårssäsongen i polska Unia Oswiecim, men lämnade klubben innan deadlinen för övergångar i februari för spel i danska Esbjerg. Där blev det sex poäng (6+0) på nio grundseriematcher innan han gick poänglös i fyra slutspelsmatcher. I Polen stod Olsson dessförinnan för 21 poäng (8+13) på 35 matcher med Unia Oswiecim.
Dundee blir Olssons tredje utländska klubb i karriären, då han förutom Unia Oswiecim och Dundee spelat för GKS Katowice mellan 2022 och 2024. Där blev han polsk mästare 2023 och tog silver i mästerskapet 2024.
Hemma i Sverige har Olsson spelat allsvensk hockey för Vita Hästen, Södertälje samt moderklubben Rögle.
