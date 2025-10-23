Förre SHL-spelaren får tröjnumret pensionerat

Lennart Petrell gjorde två säsonger i Luleå och producerade totalt 17 poäng.

Hemma i HIFK gjorde han ett desto större avtryck – och får nu sitt tröjnummer pensionerat.

Lennart Petrell.

Foto: Imago & Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar den finska Liiga-klubben HIFK att man kommer att pensionera SHL-bekantingen Lennart Petrells tröjnummer 32.



Ceremonin kommer att hållas den 29 november då HIFK tar emot Jukurit.



– Lennart Petrell är en sann klubbikon som förkroppsligar HIFK:s värderingar. Petrell var själva sinnebilden för kamp på isen och en respekterad ledare i båset. Han bidrag till HIFK-gemenskapen stannar inte på isen, utan Petrell har alltid haft tid för fansen och den tidigare lagkaptenen har gjort gott för samhället, säger vd:n Ilkka Kortesluoma.

Spelade två säsonger i Luleå

Petrell debuterade i HIFK säsongen 2003/04 och spelade totalt 603 Liiga-matcher för klubben under tre olika sejourer. På dessa matcher producerade han 234 poäng.



Säsongen 2014/15 hämtades han in till Luleå från schweiziska Genève-Servette, där han blev kvar i två säsonger och producerade totalt 17 poäng på 82 grundseriematcher för klubben. Därefter skrev han på för HIFK, som han representerade fram till att han lade skridskorna på hyllan 2021.



På meritlistan har Petrell även 95 matcher i NHL med Edmonton Oilers samt spel i det finska landslaget.