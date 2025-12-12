Säsongen 2022/23 gjorde Nick Ritchie 26 poäng i NHL.

Nu är 30-åringen klar för spel i rumänska SC Csíkszereda.

Nick Ritchie, här i Arizona Coyotes färger.

Foto: Brian Fluharty/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Mellan 2016 och 2023 var Nick Ritchie ordinarie i NHL. Under den tiden samlade han på sig över 500 matcher i NHL, slutspelet inkluderat, och producerade 195 poäng.

Sommaren 2023 släpptes han av Calgary Flames och fick därefter inget nytt NHL-kontrakt och sedan dess har karriären tagit en vändning för 30-åringen. Efter en misslyckad sejour i finska Kärpät har karriären gått via Tyskland och Slovakien – till Rumänien.

Via ett inlägg på Instagram meddelar SC Csíkszereda att Ritchie skrivit på för klubben.

Draftades som tionde spelare totalt 2014

Klubben spelar både i den ungerska ligan, Erste Liga, samt den rumänska ligan. I Erste Liga ligger laget just nu på en sjätteplats efter 20 spelade matcher, medan man i den rumänska ligan slutade på en femteplats under det första skedet av ligaspelet, som kommer att fortsätta i en andra fas där ligan delas upp i ett toppskikt och ett bottenskikt.

Nick Ritchie draftades i förstarundan 2014 som tionde spelare totalt av Anaheim Ducks och NHL-debuterade 2015. Förutom Anaheim har Ritchie spelat i Boston, Toronto, Arizona och Calgary i NHL.

Inga svenskar återfinns i SC Csíkszereda den här säsongen, men förra säsongen spelade Fredrik Forsberg och Johan Lorraine i klubben.