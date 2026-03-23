Förlänger kontraktet – och byter position

Linus Fröberg har varit Löwen Frankfurts bästa poängplockare.

Nu har han gjort sitt val, stjärnan förlänger sitt kontrakt med klubben.

Linus Fröberg förlänger sitt kontrakt med Löwen Frankfurt

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

Efter en fin säsong står det nu klart att Linus Fröberg blir kvar i Löwen Frankfurt. 32-åringen, som varit lagets främsta poängplockare, har skrivit på för en fortsättning med klubben. Det blir hans tredje raka säsong med Löwen Frankfurt.

Linus Fröberg har på sina 52 spelade matcher stått för 36 poäng (10+26). Noteringen gör honom till lagets interna poängkung.

– Linus är en oerhört viktig spelare för oss, eftersom han tack vare sin spelintelligens fattar rätt beslut i många situationer. Hans mångsidighet ger oss många taktiska alternativ, och det är just det som gör honom så värdefull för vårt lag, säger Jan Barta, sports manager, till klubbens Instagram.

Svensken kan spela på flera olika positioner, men till den kommande säsongen tar Fröberg plats som back redan från start.