Finska supportrar uppmanar till bojkott efter KHL-värvning

Den NHL-erfarne Teemu Pulkkinen är klar för moderklubben Kiekko-Vantaa.

Men efter hans tid i KHL mellan 2020-2024, har det väckt reaktioner.

Nu uppmanar ligarivalen Jokerits supportrar till bojkott av matcherna mot laget.

Jokerits supportrar uppmanar till bojkott.

Foto: Bildbyrån

Kiekko-Vantaas värvning av tidigare KHL-spelaren Teemu Pulkkinen har inte tagits emot väl.

Den finländske forwarden, som spelat i landslaget och NHL, spelade i KHL mellan 2020 och 2024. Med det var han den enda finske spelaren som blev kvar i landet efter kriget i Ukraina bröt ut.

– Jag har gjort dåliga val i min karriär och ångrar dem. Jag är tacksam för möjligheten att vända hem och representera den här klubben och är väldigt taggad inför nästa säsong, sade han tidigare under fredagen i ett uttalande.

Uppmanar till bojkott

Men det har givetvis lett till motreaktioner. Nu står det klart att Jokerits supporterklubb uppmanar till bojkott av matcherna mot Kiekko-Vantaa under nästa säsong.

”Vi kan inte acceptera att en finsk klubb ger en trupplats till en spelare som har fortsatt spela i KHL. Detta efter att stora delar av det internationella samfundet har fördömt de ryska handlingarna i Ukraina som krigsförbrytelser. Ett sådant val säger emot värderingarna som den finska idrotten vill stå för”, skriver de i ett uttalande.

Supporterklubbens bojkott kommer att bestå av att man vägrar att organisera supporterstöd på bortamatcher mot Kiekko-Vantaa. De uppmanar också andra supportergrupperingar och individer att ta ställning för det etiska problemet i frågan.