Finska sorgen: ”Vila i frid, legend”

Finsk hockey sörjer en av sina största.

Frank Moberg, 85, avled oväntat under torsdagen.

– Det här kom helt ur det blå, säger sonen till Iltalehti.

Frank Moberg sörjs av Jarmo Kekalainen. Foto: X och Bildbyrån.

Tre guld, två silver, fyra brons och invald i finsk hockeys Hall of Fame.



1968 inledde Frank Moberg sin resa inom HIFK och som ledare i finsk hockey. Därifrån klättrade han upp till VD-platsen i klubben och blev kvar mellan 1987 och 2001.



Nu har denne finske hockey-legendar lämnat oss – vid 85 års ålder.



– Det här kom helt ur det blå. Visst, min pappa var en gammal man, 85 år, men han var i superbra form och glad, säger sonen Marc Moberg till Iltalehti under fredagskvällen.



”Herr IFK” som han kallades avled under torsdagen, kort efter att han intervjuats då HIFK blivit utslagna i kvartsfinal av slutspelet. Nu minns han på sociala medier av flertalet profiler.



”Mycket tråkiga nyheter. Sir Frank Moberg var en stor karismatisk person som jag beundrade mycket. Herr IFK:s arbete för finsk ishockey har varit enormt. Vila i frid, legend”, skriver bland annat Teemu Selänne på X.