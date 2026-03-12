Svensken vänder inte hem – förlänger avtalet

Efter flytten från Färjestad öppnade Carl Dahlström för en återkomst. Nu har han skrivit på ett nytt kontrakt i schweiziska Lugano.

Carl Dahlström blir kvar i schweiziska HC Lugano. Foto: Andreas Haas/dieBildmanufaktur och Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Återkomsten i Sverige och Färjestad blev bara ettårig för Carl Dahlström. Detta då han valde att utnyttja en klausul för att flytta till Schweiz och HC Lugano 2024.

– Direkt efter slutsignal då kände jag nästan att jag ångrade mig. Det här laget, den här gruppen… Jag har ändå spelat i en del lag men den här gruppen var speciell. Vi var så jäkla tajta, det märktes så tydligt hur alla gillade att vara med varandra, sade han då till VF.

Nu har avtalet som endast var skrivet till och med 2025/26 blivit förlängt – trots tidigare förhoppningarna om att vända hem för en revansch.

Inför sin kvartsfinalserie mot Zurich släpper HC Lugano nyheten om backen.

Carl Dahlström skriver på till 2028

Det nya kontraktet håller den tidigare NHL-svensken i klubben över ytterligare två år – till 2028. Då kommer Dahlström att vara 33 år.

– Calle spelar en mycket viktig roll i vårt försvarsspel. Hans soliditet, hans konsekventa spel kväll efter kväll och hans personlighet är viktiga delar i vår grupp. Jag är väldigt glad, säger general managern Janick Steinmann i ett uttalande på lagets sajt.

Carl Dahlström lämnade Sverige första gången 2016 och gjorde sedan 67 matcher i NHL för klubbar som Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets och Toronto Maple Leafs. Färjestad blev klubbvalet vid återkomsten – trots bakgrunden i både Linköping och Djurgården.

