Erik Brännström har varit dominant i Schweiz så här långt.

Han leder både skytteligan och poängligan för backar samt har bäst plus/minus i ligan.

Hockeylivet leker för Erik Brännström i Schweiz. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & Vedran Galijas/Just Pictures/Alamy

Flytten från Nordamerika till Schweiz har gjort mycket gott för Erik Brännström. Han har varit i toppform ända sedan han värvades till Lausanne inför säsongen. Brännström har öst in poäng från sin backposition och produktionen har fortsatt under helgen.

I fredags klev Brännström fram och stod för 2+1 när Lausanne ställdes mot Biel-Bienne. Det räckte däremot inte för seger utan Lausanne förlorade med 4-3, alltså låg svenske backen bakom lagets alla tre mål i matchen.

Under söndagen var Brännström och Lausanne i farten igen. I en bortamatch mot Genève-Servette letade sig Erik Brännström in i poängprotokollet återigen. Den här gången stod stjärnbacken för en assist. Återigen blev det däremot förlust för Lausanne eftersom Genève vann med 5-3. Efter att ha inlett säsongen mycket starkt med nio vinster på de elva första matcherna har Lausanne nu förlorat fyra matcher i rad, trots att Brännström har poäng i tre raka matcher.

Erik Brännström leder poängligan för backar i Schweiz

Erik Brännström har nu gjort hela 15 poäng på lika många matcher i schweiziska National League så här långt. Han leder därmed poängligan för backar, hela tre poäng före tvåan Lukas Frick. Brännström toppar också backarnas skytteliga. Han har fem fullträffar under hösten och ingen annan back är på svenskens nivå, där tre försvarare ligger på fyra mål.

Samtidigt har också Brännström bäst plus/minus av alla spelare i Schweiz under säsongsinledningen. Hans +13 på 15 matcher är bäst i ligan.

Nässjösonen spelade i HV71 som ung där han etablerade sig som en av svensk hockeys största talanger. Han valdes av Vegas Golden Knights som 15:e spelare i NHL-draften 2017 och tog klivet till Nordamerika 2019. Han trejdades däremot till Ottawa Senators där han fick göra NHL-debut. Brännström spelade i Ottawas organisation fram till 2024. Han hade sedan en rörig säsong 2024/25 och trejdades hela fyra gånger mellan juli 2024 och mars 2025. Under den perioden tillhörde han Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, New York Rangers och Buffalo Sabres. Brännström fick dock endast spela NHL-hockey i Vancouver och efter trejderna till Rangers och Buffalo blev det bara spel i farmarligan AHL.

Erik Brännström spelade 294 NHL-matcher för Ottawa Senators och Vancouver Canucks innan han lämnade Nordamerika för spel i Schweiz den här säsongen.

Source: Erik Brännström @ Elite Prospects