Succé efter klubbytet – uppges nu förlänga

Emil Molin har öst in poäng i Schweiz efter att han utnyttjat sin utlandsklausul i Östersund. Nu uppges han förlänga med La Chaux-de-Fonds.

I somras valde Emil Molin att bryta sitt kontrakt med Östersund för att flytta till EHC Wintherthur i den schweiziska andraligan. Där imponerade han och gjorde 44 poäng (16+28) på 45 matcher. Under slutet av säsongen flyttade han sen till La Chaux-de-Fonds i samma liga. Där har han sju mål på nio matcher i den schweiziska andradivisionens slutspel.

Nu uppges han bli kvar i klubben även kommande säsong. Swisshockeynews skriver, med hänvisning till Arcinfo, att Molin kommit överens med klubben om ett nytt ettårsavtal.

Innan sejouren i Östersund var 33-åringens senaste framträdanden i Sverige i Brynäströjan säsongen 2021/22.

