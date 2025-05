MoDo åkte ut ur SHL och flera spelare lämnade laget.

En av dessa var forwarden Lukas Jasek som nu är klar för finska Ilves.

— Sist han spelade i Finland var Lukas en av de bästa centrarna i ligan, säger sportchefen Timo Koskela till klubbens hemsida.

Lukas Jasek lämnar SHL efter två tunga säsonger. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

MoDo har åkt ut ur SHL efter en tuff säsong i högstaligan. Som väntat var det ett stort antal spelare som lämnade klubben efter degraderingen. En av dessa var Lukas Jasek. Tjeckiska forwarden gjorde sin första säsong i MoDo och beslutade sig att lämna.



För 27-åringen, som anslöt till MoDo från Oskarshamn, var det även det andra året i rad som han var med i ett lag som åkt ut ur SHL. Nu lämnar Jasek SHL och Sverige bakom sig när han presenterats av sin nya klubb. Forwarden har skrivit på ett 1+1-kontrakt med finska toppklubben Ilves.



— Lukas Jasek är en smidig skridskoåkare och en skicklig och kreativ offensiv spelare som kan spela i alla matchsituationer. Sist han spelade i Finland var Lukas en av de bästa centrarna i ligan. Han kan producera högkvalitativt och insiktsfullt anfallsspel och även göra sina lagkamrater bättre, säger sportchefen Timo Koskela till klubbens hemsida.

Återvänder till Finland

Jasek gjorde två poängstarka säsonger med Pelicans i Liiga innan han anslöt med Oskarshamn. Där gjorde han 51 poäng på 54 matcher under sin första säsong och hade flest assist i ligan.



Under sin andra säsong stod Jasek för 39 poäng på 57 matcher och tog en silvermedalj med Pelicans. Tiden med Oskarshamn och MoDo i SHL levererade forwarden dock inte lika starkt sett till poängproduktionen som tiden i Finland.



Ilves har de senaste fyra åren tagit tre brons och satsar nu för att kunna ta sig hela vägen. Där har Ilves varit aktiv med sina värvningar och tagit in sju nya spelare i truppen som börjar bli komplett.