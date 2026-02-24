Kanadensaren Clifford Pu, 27, döms för att ha misshandlat en kvinna.

Ex-talangens karriär är nu över, menar den tidigare forwardens försvarsadvokat i ett uttalande.

– Hans proffskarriär är över, det finns ingen realistisk möjlighet för honom att fortsätta spela, säger David Williams enligt BBC

Clifford Pu får lämna landet. Foto: Bildbyrån/Sociala medier

Han draftades i den tredje rundan av NHL-draften 2016, som nummer 69 totalt av Buffalo Sabres. Clifford Pu stod för några dominanta säsonger på juniornivå i framförallt OHL innan det blev några år i AHL. Efter ytterligare ett gäng år i KHL blev det spel i Slovakien och Schweiz innan han flyttade till England för spel i Sheffield Steelers inför denna säsong. Men prestigevärvningen av engelska mått blev allt annat än lyckad.

Vid två tillfällen november och december ska Pu ha misshandlat en kvinna, och blev efter anklagelserna av med både kontraktet i klubben och sitt uppehållstillstånd i Storbritannien.

På måndagen stod det klart att han döms för båda fallen och får böta nästan 16 000 kronor. Totalt kommer rättegångskostnaderna kosta honom ytterligare drygt 7 000 kronor. Dessutom kan han förlora sin plats på utbildningen vid Sheffield Hallam University som han tar.

Därför delades inte ett fängelsestraff ut

Vidare uppger Pu:s försvarsadvokat David Williams att han har visat på tydliga ångerkänslor kring sina handlingar.

– Han har börjat gå i terapi för att se till att han inte fortsätter att ha dessa problem.

– Han har börjat gå i terapi för att se till att han inte fortsätter att ha dessa problem.

Anledningen till att han inte dömdes till något fängelsestraff ska vara att han inte har rätt att vara i landet längre än sex månader till, på grund av att hans visum dragits in.