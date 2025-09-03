Domen i Finland: ”Olli Jokinen ärvde ett trasigt lag”

Olli Jokinen lämnade Timrå efter en succésäsong med laget.

Nu ifrågasätts sportchefen i hans nya klubb.

Olli Jokinen lämnade Timrå för att flytta hem till Finland.

Foto: Bildbyrån

HIFK stod för en prestigevärvning när man plockade in succétränaren Olli Jokinen från Timrå. Men det verkar inte vara frid och fröjd i hans nya förening. I en krönika på sajten Jatkoaika om Helsingfors-klubben uttrycker krönikören Veikko Nurminen stora frågetecken kring lagbygget.

”Olli Jokinen har tillfört nya element till spelet, men den nyblivna sportchefen Janne Pesonen har satt HIFK in i en svår sits”, lyder omdömet från krönikören.

Spelmässigt har Olli Jokinen bidragit med mycket till HIFK, menar Nurminen.

”Pesonen agerade inte på bristerna”

Men däremot förekommer det kritik mot hur Janne Pesonen har byggt målvakts- och backsidan.

”Olli Jokinen fick tag på ett trasigt lag – klubben behöver värva en förstamålvakt omedelbart”, skriver han vidare.

I HIFK spelar löftet Aron Kiviharju, som var kapten för Finland under JVM i vintras. Janne Pesonen har tidigare varit lagledare för samma landslag.