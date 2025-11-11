”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Omarks framtid har fått stor uppmärksamhet under säsongsinledningen.

Just nu är 38-åringen klubblös, men en återkomst till Lugano verkar vara det som ligger närmast.

– Allting borde vara klart den här veckan, säger Luganos sportchef Janick Steinmann till Blick.

Linus Omark. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Det har ryktats mycket om vem som är närmast att knyta till sig den meriterade forwarden Linus Omark – här kommer ytterligare en pusselbit.

38-åringen spenderade den första delen av säsongen i schweiziska Lugano, där han noterats för elva poäng (4+7) på 15 matcher. Kontraktet med den schweiziska klubben var dock bara skrivet fram till den första november – därav är forwarden nu klubblös.

Innan landslagsuppehållet svarade han så här på frågan om hur framtiden skulle se ut.

– Jag kommer åka hem och kommer göra mitt val under uppehållet, sade han till den schweiziska tidningen Blick.

Det har spekulerats om både Södertälje, Luleå och Lugano för 38-åringen. Under förra veckan stod det klart att Södertälje var ute ur bilden, det verkar alltså stå mellan Lugano och Luleå. Enligt Luganos sportchef Janick Steinmann ska en lösning vara nära.

– Just nu är allting öppet. Det handlar om skolavgifter för hans barn, allting borde vara klart den här veckan.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects