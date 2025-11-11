Detaljerna kring Omarks återkomst: ”Handlar om skolavgifter”
Linus Omarks framtid har fått stor uppmärksamhet under säsongsinledningen.
Just nu är 38-åringen klubblös, men en återkomst till Lugano verkar vara det som ligger närmast.
– Allting borde vara klart den här veckan, säger Luganos sportchef Janick Steinmann till Blick.
Det har ryktats mycket om vem som är närmast att knyta till sig den meriterade forwarden Linus Omark – här kommer ytterligare en pusselbit.
38-åringen spenderade den första delen av säsongen i schweiziska Lugano, där han noterats för elva poäng (4+7) på 15 matcher. Kontraktet med den schweiziska klubben var dock bara skrivet fram till den första november – därav är forwarden nu klubblös.
Innan landslagsuppehållet svarade han så här på frågan om hur framtiden skulle se ut.
– Jag kommer åka hem och kommer göra mitt val under uppehållet, sade han till den schweiziska tidningen Blick.
Det har spekulerats om både Södertälje, Luleå och Lugano för 38-åringen. Under förra veckan stod det klart att Södertälje var ute ur bilden, det verkar alltså stå mellan Lugano och Luleå. Enligt Luganos sportchef Janick Steinmann ska en lösning vara nära.
– Just nu är allting öppet. Det handlar om skolavgifter för hans barn, allting borde vara klart den här veckan.
