David Lindquist lämnade Sverige och Karlskoga för spel i Schweiz 2023. Nu står det klart att 32-åringen stannar i Schweiz för den tidigare hockeyallsvenska toppcentern. Den här gången i HC La Chaux-de-Fonds.

– Han kommer att kunna hjälpa oss snabbt, säger sportchef Loïc Burkhalter till klubbens hemsida.

David Lindquist stannar i Schweiz. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Den Piteå-fostrade centern David Lindquist lämnade Sverige för Schweiz 2023, sedan dess har han noterats för 88 poäng (18+70) på prick 88 matcher i den schweiziska andraligan SL. Lindquist har sju säsonger i Hockeyallsvenskan i bagaget, med 176 poäng (54+122) på 307 matcher. Centern gjorde också 16 matcher för Luleå säsongen 18/19.

Nu har 32-åringen skrivit ett korttidskontrakt med HC La Chaux-de-Fonds som sträcker sig fram till den 25 december.

– Hans erfarenhet i ligan och hans intelligens gör honom till en pålitlig och komplett center. Han kommer att kunna hjälpa oss snabbt, säger klubbens sportchef Loïc Burkhalter.

Source: David Lindquist @ Elite Prospects