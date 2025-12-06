Svensken blir kvar efter poängsuccén

David Lindquist har producerat 23 poäng på 24 matcher under sitt korttidsavtal med La Chaux-de-Fonds.

Nu meddelar den schweiziska klubben att svensken blir kvar säsongen ut.

Foto: Alamy

Via sin hemsida meddelar den schweiziska andraligalaget La Chaux-de-Fonds att man förlängt avtalet med den svenske forwarden David Lindquist.

33-åringen anslöt i mitten av september på ett kontrakt fram till landslagsuppehållet i december, men nu står det klart att han blir kvar säsongen ut.

– Vi är nöjda med Davids prestationer, och hans kontraktsförlängning gör att vi kan ha tre utländska spelare tillgängliga efter landslagsuppehållet, säger sportchefen Loïc Burkhalter till sajten.

Gjort 111 poäng på 112 matcher i Schweiz

Lindquist har den här säsongen producerat 23 poäng på 24 matcher för La Chaux-de-Fonds, vilket gör honom till lagets näst poängbäste spelare. 33-åringen har varit en pålitlig poängplockare i den schweiziska andradivisionen sedan han lämnade BIK Karlskoga 2023, då han totalt producerat 111 poäng på 112 matcher i ligan.

Förutom La Chaux-de-Fonds har Lindquist spelat med Thurgau, Visp och Martigny i den schweiziska andraligan. I Sverige har norrbottningen spelat SHL-hockey med Luleå samt allsvensk hockey med BIK Karlskoga och Björklöven.

Source: David Lindquist @ Elite Prospects