”Challe” avslöjar: Nobbade schweizisk klubb

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Ambri-Piotta var intresserade av Charles Berglunds tjänster.
Då valde ”Challe” att tacka nej, berättar han för Viaplay.

Charles ”Challe” Berglund. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

I Viaplays podcast ”Godmorgon NHL” berättar Charles ”Challe” Berglund att han för några veckor sedan valde att nobba intresse från den schweiziska NL-klubben Ambri-Piotta.

– Jag fick en fråga från ett schweiziskt lag, Ambri-Piotta, för några veckor sedan. Som tur är har jag två veckor i Thailand framöver och två veckor i Los Angeles i början på mars, så då kunde jag inte tacka ja, säger ”Challe” i podcasten och skrattar.

”Hade jag inte haft resorna hade jag nog tackat ja”

Han sticker inte under stol med att han var sugen på att hoppa på uppdraget.

Jag har bott två år i Kloten när jag spelade där och Schweiz är ett fantastiskt land och helt underbart att vara i. Sedan är det bra pröjs också, säger Berglund.

Berglund lämnade tränarjobbet i Leksand efter förra säsongen och har, enligt honom själv, mentalt stängt tränardörren i framtiden.

Men tydligen så hade jag inte det, någonstans. Hade jag inte haft resorna så hade jag nog sagt ja, säger ”Challe”.

