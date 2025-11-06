Ambri-Piotta var intresserade av Charles Berglunds tjänster.

Då valde ”Challe” att tacka nej, berättar han för Viaplay.

Charles ”Challe” Berglund. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

I Viaplays podcast ”Godmorgon NHL” berättar Charles ”Challe” Berglund att han för några veckor sedan valde att nobba intresse från den schweiziska NL-klubben Ambri-Piotta.



– Jag fick en fråga från ett schweiziskt lag, Ambri-Piotta, för några veckor sedan. Som tur är har jag två veckor i Thailand framöver och två veckor i Los Angeles i början på mars, så då kunde jag inte tacka ja, säger ”Challe” i podcasten och skrattar.

”Hade jag inte haft resorna hade jag nog tackat ja”

Han sticker inte under stol med att han var sugen på att hoppa på uppdraget.



– Jag har bott två år i Kloten när jag spelade där och Schweiz är ett fantastiskt land och helt underbart att vara i. Sedan är det bra pröjs också, säger Berglund.



Berglund lämnade tränarjobbet i Leksand efter förra säsongen och har, enligt honom själv, mentalt stängt tränardörren i framtiden.



– Men tydligen så hade jag inte det, någonstans. Hade jag inte haft resorna så hade jag nog sagt ja, säger ”Challe”.