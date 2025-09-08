Den 32-åriga forwarden Cédric Paquette får ryskt medborgarskap och kan komma att representera Ryssland i internationella sammanhang, detta enligt Forbes. Paquette vann Stanley Cup med Tampa Bay Lightning 2020.

Cédric Paquette lämnade NHL för Dynamo Minsk 2022.

Foto: James Guillory/Bildbyrån.

Den före detta NHL-spelaren Cédric Paquette har fått ryskt medborgarskap och kan eventuellt komma att spela för det ryska landslaget. Paquette lämnade Nordamerika för KHL redan 2022, då för belarusiska Dynamo Minsk. Forwarden ska ha fått sitt ryska pass redan i oktober förra året, enligt Paquette själv underlättar medborgarskapet för karriären men även inom det civila.

– Vi diskuterade den här möjligheten med klubben. Och jag bestämde mig för att det skulle vara ett plus för mig. Det kan hjälpa professionellt, eftersom det kommer att vara möjligt att betrakta mig som en annan legionär, och i vardagen, med ett nationellt pass, löses vissa problem enklare och snabbare, säger 32-åringen till Forbes.

Har vunnit Stanley Cup med Tampa Bay

Paquette har tidigare representerat Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators, Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens i NHL. Under sina nio säsonger i den nordamerikanska högstaligan har han noterats för 95 poäng (51+44) på 448 matcher.

Forwarden vann även Stanley Cup tillsammans med Tampa 2020. Till vardags spelar han för den ryska klubben Dynamo Moskva.

