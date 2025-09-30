Carl Klingberg kommer att missa en stor del av grundserien.

Den svenske forwarden tvingas till operation på grund av en skada, meddelar Ilves på sin hemsida.

Carl Klingberg blir borta i fyra månader.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Carl Klingberg har ådragit sig en skada som kräver operation.

Det meddelar Liiga-laget Ilves på sin hemsida, som vidare meddelar att Klingbergs beräknade återhämtningstid är drygt fyra månader och att förväntas missa stora delar av Liigas grundserie, då han förväntas vara tillbaka i spel först i februari 2026.

Spelade i helgen

Vilken typ av skada det rör sig om är i nuläget okänt. Svensken spelade drygt 15 minuter så sent som i lördags Ilves match mot KalPa, som man förlorade med 4–5 efter förlängning.

Den svenske forwarden anslöt till Ilves från Frölunda under fjolårssäsongen, där han direkt blev en viktig spelare för Tammerfors-laget och stod för 30 poäng på 39 matcher i grundserien. Den här säsongen har börjat trögare för Klingberg rent produktionsmässigt, där det hittills blivit en poäng (0+1) på åtta matcher för Ilves.