Brad Hunt har kopplats samman med en flytt till SHL inför den här säsongen.

Nu uppges veteranen ha gjort sitt val.

I stället för spel i Sverige uppges Hunt vara överens med Liiga-laget Sport.

Brad Hunt.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Tidigare i somras rapporterade Hockeynews att veteranen Brad Hunt var ett namn som cirkulerade på SHL-marknaden och att backen var aktuell för en flytt till Sverige.

Nu uppges han ha beslutat sig för att flytta till Europa – men inte till Sverige. Enligt AHL-reportern Tony Androckitis är Hunt i stället överens med den finska Liiga-klubben Sport.

På sin hemsida meddelar Sport att startat en insamling för att göra en värvning av en spelare som passar in på Hunts beskrivning möjlig. Kluben hehöver samla in 75 000 euro, motsvarande 825 000 kronor, senast på fredag.

Har vunnit VM med Kanada

Den 37-årige backen har spelat hela sin karriär i Nordamerika, där han de senaste två säsongerna spelat uteslutande AHL-hockey med Colorado Eagles och Hershey Bears. På meritlistan har Hunt emellertid 288 matcher i NHL med Edmonton, St. Louis, Nashville, Vegas, Minnesota, Vancouver och Colorado. Våren 2023 vann Hunt även VM med Kanada, där han spelade i samtliga tio matcher i mästerskapet.

Sport har tidigare kopplats samman med den svenske backen Philip Holm, men i helgen blev det i stället klart att Holm väljer SHL-spel och en återkomst till Djurgården.