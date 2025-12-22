Prenumerera

Logga in

Beskedet: Svensken lämnar

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Lucas Edmonds har spelat på ett korttidskontrakt med Pelicans den här säsongen.
Nu lämnar den svenske forwarden klubben.

Lucas Edmonds. Foto: Dirk Shadd/Zuma Press Wire/Alamy

Via ett inlägg på Instagram meddelar det finska Liiga-laget Pelicans att Lucas Edmonds lämnar klubben i samband med att hans korttidskontrakt med klubben löpt ut.

Edmonds anslöt till Pelicans på ett provspel i september, ett avtal som sedan förlängdes fram till den 20 december. Totalt spelade Edmonds 22 matcher för den finska klubben, där han producerade åtta poäng (2+6).

Spelade i AHL innan den här säsongen

Innan flytten till Finland hade 24-åringen spenderat fyra säsonger i Nordamerika, där han efter en succésäsong i OHL 2021/22, där han stod för 113 poäng på 68 matcher, draftades av Tampa Bay Lightning. Han spenderade två och en halv säsong i NHL-organisationen med uteslutande AHL-spel, innan han under fjolårssäsongen trejdades till New York Rangers där han spelade 14 matcher med klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack.

I Sverige har Edmonds spelat en SHL-match med Växjö samt 32 matcher i Hockeyallsvenskan med Karlskrona och Kristianstad.

Source: Lucas Edmonds @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen