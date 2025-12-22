Beskedet: Svensken lämnar
Lucas Edmonds har spelat på ett korttidskontrakt med Pelicans den här säsongen.
Nu lämnar den svenske forwarden klubben.
Via ett inlägg på Instagram meddelar det finska Liiga-laget Pelicans att Lucas Edmonds lämnar klubben i samband med att hans korttidskontrakt med klubben löpt ut.
Edmonds anslöt till Pelicans på ett provspel i september, ett avtal som sedan förlängdes fram till den 20 december. Totalt spelade Edmonds 22 matcher för den finska klubben, där han producerade åtta poäng (2+6).
Spelade i AHL innan den här säsongen
Innan flytten till Finland hade 24-åringen spenderat fyra säsonger i Nordamerika, där han efter en succésäsong i OHL 2021/22, där han stod för 113 poäng på 68 matcher, draftades av Tampa Bay Lightning. Han spenderade två och en halv säsong i NHL-organisationen med uteslutande AHL-spel, innan han under fjolårssäsongen trejdades till New York Rangers där han spelade 14 matcher med klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack.
I Sverige har Edmonds spelat en SHL-match med Växjö samt 32 matcher i Hockeyallsvenskan med Karlskrona och Kristianstad.
