Efter två raka säsonger för Anton Olsson med Liiga-klubben Lukko blir det nu en fortsättning för svensken.

– Jag vill utvecklas ännu mer, säger backen till klubbens sajt.

Anton Olsson, som vann SM-guld med Skellefteå 2024, stannar i Finland. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Anton Olsson har på sina 46 spelade matcher stått för 13 poäng (5+8) i Lukko, nu står det klart att det blir en fortsättning mellan backen och klubben.

– Jämfört med förra säsongen har Olsson gjort tydliga framsteg inom alla områden och hans spelnivå har inte varierat lika mycket – han har kunnat spela mer jämnt än förra säsongen. Han har varit en riktigt, riktigt stabil back för oss under hela säsongen”, säger Lukkos sportchef Kalle Sahlstedt till lagets hemsida och fortsätter:

– Hans styrka har varit hans högkvalitativa försvar; han tacklar hårt, bryter sig loss från motståndarnas anfallare och tacklar hårt. Dessutom spelar han mycket i numerärt underläge och är fortfarande en tuff fighter, men nu har han också spelat mycket mer aktivt i anfallet. Han gillar att gå framåt efter tekningar för att stödja anfallet och har ett riktigt hårt skott.

”Det är nästa steg för mig”

Olsson själv upplever att han utvecklats under den pågående säsongen och ser fram emot en fortsättning med klubben.

– Jag känner också att jag har utvecklats mycket under den här säsongen. Jag fick också en lite bättre roll, en som jag gillar. Jag känner att jag kan spela bättre med pucken och vara starkare på isen även utan pucken. Sammantaget känner jag att mitt spel har blivit bättre på alla områden jämfört med förra säsongen. Jag skulle vilja säga att jag vill bli ännu mer självsäker med pucken och därmed kunna spela mer i anfallszonen – det är nästa steg för mig. Jag känner att mina styrkor för närvarande ligger i den defensiva zonen, men jag vill utvecklas ännu mer till en mer komplett spelare, säger Olsson på lagets sajt

Förlängningen var ett enkelt beslut att ta för både sportchefen och backen, det blir hans tredje säsong med föreningen. Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen 2026/2027. Tidigare i sin karriär har Anton Olsson spelat 142 SHL-matcher för Malmö Redhawks och Skellefteå AIK. 2022 var han även med och tog JVM-brons med Sverige.

Source: Anton Olsson @ Elite Prospects