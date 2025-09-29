Anders Olsson har en gedigen bakgrund som tränare både i Sverige och Schweiz. Nu får han fortsatt förtroende hos den Schweiziska klubben HC Thurgau.

Anders Olsson blir kvar i Schweiz. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Anders Olsson får fortsatt förtroende i HC Thurgua – som spelar i den schweiziska andraligan. Den 50-åriga tränaren har fått förlängt kontrakt, förlängningen gäller över säsongen 26/27.

– Förlängningen med Anders Olsson är avgörande för oss och skickar en stark signal om koninuitet och stabilitet i det sportsliga ledarskapet. Hans expertis och syn på hockey bidrar avsevärt till HCT:s vidareutveckling. Vi ser fram emot nästa steg tillsammans, säger HC Thurguas team manager Patrick Brändli.

Olsson anslöt till HC Thurgua inför fjolårssäsongen och tog klubben till semifinal. Han har tidigare tränat Vita Hästen i Hockeyallsvenskan, den norska toppklubben Stjernen Hockey och har haft flera uppdrag i Schweiz både i högstaligan NL och andraligan SL.

– Jag ser fram emot den kommande perioden i HCT och att fortsätta med våran ledarsida, laget och våra fans. Klubben har gett mig stort förtroende. Nu vill jag fortsätta på den kurs vi har satt och uppnå de mål vi har satt, säger Anders Olsson.

Source: SL League Page @ Elite Prospects