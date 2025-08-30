Tre Kronor Dam förlorar även den tredje och sista matchen i Women’s Euro Hockey Tour.

Då klev både Anna Kjellbin och Mira Hallin av med skador i 2-1-förlusten mot Tjeckien.

Mira Hallin klev av efter en tackling och Anna Kjellbin utgick också i förlusten. Foto: SVT/Skärmdump & Tobias Sterner/Bildbyrån

Under veckan har Tre Kronor Dam inlett tävlingssäsongen genom att spela Women’s Euro Hockey Tour i Schweiz. Men det har inte varit någon rolig start för Damkronorna. Först blev det förlust med 4-0 mot värdnationen Schweiz i torsdags och under gårdagen förlorade Sverige på nytt, då med 5-2 mot Finland.

Under lördagen avslutas turneringen i Schweiz då Damkronorna ställdes mot Tjeckien, som förlorade mot Finland men vann mot Schweiz efter straffar. Sverige ryckte då upp sig efter två svaga insatser i de första matcherna och stod upp starkt mot tjeckiskorna.

Efter en mållös första period var det dock ändå Tjeckien som tog ledningen då MoDo-forwarden Vendula Pribylová satte 1-0 bakom Emma Söderberg i det svenska målet. Därefter utspelade sig sedan en uppmärksammad situation. Den 15-åriga backtalangen Klára Šrámková delade ut en tackling bakifrån på svenska Mira Hallin som föll framåt in mot sargen. Det blev heta känslor efter tacklingen och de svenska spelarna visade sin irritation och det blev ett större gruff mellan lagen.

Mira Hallin klev av efter tackling: ”Inte jättesnyggt”

Domarna tog då väldigt lång tid på sig att komma fram till sitt beslut och efter ett längre avbrott, över tio minuter, kom beslutet att Šrámková fick matchstraff för tacklingen på Hallin. Mira Hallin klev också ut i omklädningsrummet efter smällen. Damkronorna fick då chansen att spela ett långt powerplay och förvaltade också chansen. Hallins lagkamrat i MoDo, Ebba Hedqvist, klev fram och sköt ett skott i powerplay-spelet som styrdes in via en tjeckisk spelare och gick in i nät.

– Jag smög in där lite och fick en bra passning av Thuvik. Det var bara att försöka få in den på bortre, säger Hedqvist till SVT och fortsätter:

– Det känns som att vi kommer in i matchen mycket bättre direkt från start. Vi har gjort det bra än så länge.

Ebba Hedqvist gav också sin syn på matchstraffet.

– Det var ju ingen jättesnygg tackling men jag hoppas att hon är okej.

Inför den tredje perioden kunde Tre Kronor Dams assisterande förbundskapten, Dennis Bozic, inte ge någon uppdatering om Mira Hallins status. Hon kom dock inte ut för spel i den tredje perioden. Även Damkronornas lagkapten Anna Kjellbin klev av i perioden och SVT rapporterade senare under perioden att varken Kjellbin eller Hallin skulle återvända till spel. Dock ska Mira Hallin ha varit okej efter omständigheterna enligt SVT.

Anna Kjellbin utgick: ”Oklar status”

Det blev sedan också förlust för Sverige. Sara Hjalmarsson åkte på en utvisning efter drygt sex minuters spel i tredje perioden och Tjeckien förvaltade läget då Klára Hymlárová, till vardags i PWHL, satte 2-1. Tre Kronor Dam pushade sedan för att kvittera på nytt men lyckades inte få in ett andra mål. Trots att de spelade klart bättre i dagens match jämfört med de två första, och vann skotten med 30-23, blev det alltså ändå förlust för Damkronorna som lämnar Schweiz med tre förluster. 18-åriga debutanten Lovisa Engström utsågs till matchens lirare för Sverige.

Förbundskapten Ulf Lundberg kunde inte säga något om skadorna på Kjellbin och Hallin efter matchen.

– Statusen är oklar i nuläget men jag hoppas verkligen att det går bra. Det är jätteviktigt att spelarna kan lita på domarna och att det inte tar så lång tid när det ska bedömas. Oavsett åt vilket det är så är spelarnas säkerhet oerhört viktigt. Man har ett ansvar som tacklingsmottagare men tacklingar mot huvudet vill vi inte se, säger Lundberg till SVT.

Tre Kronor Dam kommer att fortsätta sina förberedelser inför OS till hösten då Lidl Hockey Games spelas i Ängelholm under november.

Tjeckien – Sverige 2–1 (0-0,1-1,1-0)

Tjeckien: Vendula Pribylová, Klára Hymlárová.

Sverige: Ebba Hedqvist.