Sverige vann OS-genrepet – rysare om slutsegern väntar

Genrepsturneringen inför OS är avslutad för svensk del – och Tre Kronor Dam har gett sig själva förutsättningarna att vinna den.

Den sista matchen i raden spelades mot Schweiz i dag – och då blev det seger med 5–2.

– Totalt sett vad gäller hela laget känns det som att de är där de vill vara inför OS i februari, slår Maria Rooth fast i SVT.

Slutresultatet i turneringen avgörs efter Finlands match mot Tjeckien i kväll.

Hilda Svensson och Ebba Svensson Träff låg bakom segern. Foto: Bildbyrån

Sara Hjalmarsson, Sofie Lundin, Thea Johansson, Hilda Svensson och Lisa Johansson hette de svenska målskyttarna när Tre Kronor Dam tog ett kliv mot turneringssegern i Euro Hockey Tour. Efter 3–1 mot Tjeckien i går tog man nu sin andra raka seger mot Schweiz, med 5–2.

Men på grund av förlusten mot Finland i den första omgången så är turneringssegern ännu inte klar. Då det avgörs efter inbördes möten, kan Finland fortfarande ta hem turneringen, som spelas just i Finland.

Då måste Finland ta tre poäng mot Tjeckien i matchen som börjar 17.00 i eftermiddag.

”Levererar när det gäller som mest”

Själva matchen? Den var Sveriges från första början – och det Schweiz som slog Finland i gruppspelets andra omgång hade inte mycket att sätta emot. Sverige tog ledningen i den andra minuten, innan Schweiz kvitterade efter cirka sju. Men två minuter senare återtog Sverige ledningen genom Sara Hjalmarsson och då tappade man aldrig den igen.

Efter Thea Johanssons 3–1 mål i den andra perioden reducerade Schweiz och försökte sedan få till en kvittering. Men i den sista perioden gjorde Hilda Svensson och Lisa Johansson varsitt mål till en och bidrog till slut till en tydlig seger.

I målet stod LHC:s Ebba Svensson Träff. Efter matchen hyllades hon av SVT:s Maria Rooth – som också lyfte hela laget.

– Ebba Svensson träff levererar när det gäller som mest. Men totalt sett vad gäller hela laget känns det som att de är där de vill vara inför OS i februari.