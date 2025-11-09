Sågningen: ”Man undrar vad Finland håller på med”

Tre Kronor tog kommando direkt mot Finland.

Efter en stark första period stormar man nu mot turneringssegern i Finland Hockey Games.

– Man undrar vad Finland håller på och fibbla med. Det ser inte bra ut för Finland, säger experten Håkan Loob i SVT.

Jesper Frödén jublar efter ledningsmålet mot Finland. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor var inför den tredje och sista omgången i Finland Hockey Games i ensam tät i tabellen. Med två raka starka segrar i bagaget mot Schweiz (8–3) och Tjeckien (3–1) hade man ett drömläge inför den sista matchen mot Finland.

Oavsett resultat i andra matcher skulle en poäng räcka för att bli klart för turneringsseger. Dock kunde Finland också vinna turneringen i kraft av inbördes möten om de hade vunnit mot Sverige.

Men det svenska landslaget såg lika fysiskt och överlägset ut som i de andra två matcherna redan i den första perioden. Då stod Tre Kronor för dubbla mål i rivalmötets inledande fas.

”Man undrar vad Finland håller på och fibbla med”

Först; Klapp-klappspel från Sverige och 1–0 från Jesper Frödéns klubba i powerplay. Därefter lyckades Marcus Sörensen med en soloprestation göra tvåan.

Målet kom efter att Jusso Mäenpää slarvat bort pucken i en situation där Finland såg ut att ha kontroll med tre spelare mot en i egen zon. Därefter dribblade Sörensen bort de finska spelarna innan han satte dit tvåan.

– Ja, det är väldigt bra gjort av Sörensen, man undrar vad Finland håller på och fibbla med. Det ser inte bra ut för Finland, säger Håkan Loob i SVT.

Men Finland lyckades reducera med blott sekunder kvar av den första perioden genom Toni Rajala. I den andra perioden kom 2–2 och drama väntade mot slutet – då Finland som sagt bara behöver en seger för att vinna.

Tidigare under eftermiddagen slog Tjeckien Schweiz med 4–0 och det gör att båda lagen slutar på tre poäng.

Senast Sverige vann Finland Hockey Games (tidigare Karjala Cup) var åren 2021 och 2022, då man alltså vann turneringen två år i rad. Sedan dess har Tjeckien (2023) och Finland (2024) tagit hem segern. Nu står det alltså mellan de två nordiska rivalerna.

Matchen pågår och det står 2–1 till Tre Kronor.