Hugo Alnefelt får dra på sig Tre Kronor-tröjan i Melker Thelins frånvaro.

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Tre Kronor har vunnit båda matcherna så här långt i Nocco Hockey Games efter att ha besegrat Tjeckien efter straffar samt vunnit med 4-2 mot Schweiz .

Under söndagen spelas då den avgörande matchen där Sverige gör upp med Finland om vinsten i den första turneringen av årets Euro Hockey Tour-säsong. Nu står det dock klart att Tre Kronor drabbas av ett avbräck inför finnkampen.

Landslaget bekräftar att succémålvakten Melker Thelin, 21, missar matchen på grund av sjukdom. Thelin har varit strålande för Färjestad den här säsongen och toppar målvaktsligan i SHL. I torsdags storspelade han återigen och räddade 34 av 36 skott i sin Tre Kronor-debut mot Tjeckien. Men Thelin kommer alltså inte till spel mot Finland.

Hugo Alnefelt ersätter Melker Thelin i Tre Kronor

I stället tvingas Tre Kronor att ringa in en ersättare. Valet föll då på Hugo Alnefelt, 25, som kallas in med kort varsel för att ansluta till landslaget. Hugo Alnefelt spelar till vardags i finska HIFK och Tre Kronor spelar just nu i Helsingfors så det blir en snabb resa för Alnefelt.

Hugo Alnefelt spelade i HV71 säsongen 2024/25 men lånades sedan ut till HIFK över fjolårssäsongen. HIFK ville sedan behålla Alnefelt och nådde en lösning med HV71 som såg till att målvakten flyttade permanent till Helsingfors-klubben. Där har han 90,5 i räddningsprocent och 2,43 GAA på 13 matcher i Liiga den här säsongen.

25-åringen har tidigare i sin karriär spelat 68 SHL-matcher för HV71 där han slog igenom redan som ung. Alnefelt vaktade kassen för Småkronorna vid U18-VM-guldet 2019 och han var sedan även förstemålvakt för Juniorkronorna i JVM både 2020 och 2021. Alnefelt tillbringade också tre säsonger i Nordamerika där han mestadels fick spela i AHL med Syracuse Crunch men han fick även göra ett inhopp i NHL för Tampa Bay Lightning .

Nu kallas Hugo Alnefelt in till Tre Kronor för första gången i sin karriär.