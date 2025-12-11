Tre Kronor Dam studsar tillbaka efter förlusten mot Finland.

Sverige tar i dag en stark 3-1-seger mot Tjeckien efter en jättematch av målvakten Ebba Svensson Träff.

– Hon gör en jätteinsats och gör också så att Sverige kan vinna matchen, säger SVT-experten Maria Rooth.

Ebba Svensson Träff och Thea Johansson låg bakom svenska segern. Foto: Bildbyrån

I går inleddes den sista Women’s Euro Hockey Tour-turneringen inför OS. Damkronorna inledde med en förlust mot värdnationen Finland med 3-2, trots en stark insats. Under torsdagen var det sedan chans till revansch för blågult i turneringens andra match, mot Tjeckien.

Tre Kronor Dam kom ut starkt och satte tidig press mot den tjeckiska målvakten Klara Peslarova. Efter knappa åtta minuters spel kom även ledningsmålet. Thea Johansson stod för ett fint jobb och skapade ett bra läge som Peslarova stoppade. Sedan var Hilda Svensson framme och petade in returen för 1-0 till Sverige. Det var en hel del utvisningar i andra perioden och när Sverige fick chansen till spel i fem-mot-tre kom även 2-0. Backen Jenna Raunio klev fram med ett fint skott för att utöka den svenska ledningen, bara drygt två minuter efter 1-0-målet.

Ebba Svensson Träff hyllas: ”Stor trygghet”

2-0 stod sig till den andra perioden där Damkronorna sedan hade god kontroll på tillställningen och inte släppte till mycket chanser. 2-0-ledningen höll därmed även in till den tredje perioden.

– Jag tycker att det klickar bra där ute. Vi hade många bra saker att ta med oss från Finland-matchen i går och jag tycker att vi kommer ut som ett riktigt bra lag. Vi för spelet i stora delar av matchen, säger forwarden Hanna Thuvik till SVT.

När Tjeckien väl skapade lägen stod också den svenska målvakten Ebba Svensson Träff i vägen och stod för ett antal högklassiga räddningar.

– Jag tycker att hon är riktigt duktig. Hon är en stor trygghet där bak för oss och det gäller att vi hjälper henne i sista perioden nu också, säger Thuvik om målvaktens spel.

Damkronorna vinner mot Tjeckien

I tredje perioden kom däremot Tjeckien ut som ett helt annat lag och började sätta stor press ner mot Svensson Träff i det svenska målet. Med lite mindre än nio minuter kvar att spela lyckades tjeckiskorna slutligen även spräcka Sveriges nolla. Den förre Luleå- och MoDo-backen Daniela Pejsova satte 2-1-målet med ett skott som gick in bakom en skymd Ebba Svensson Träff. Därmed blev det spänning i matchen och förbundskapten Ulf Lundberg valde att ta timeout med åtta minuter kvar för att samla laget och reda ut stormen.

Sverige höll undan på ett bra sätt innan Tjeckien plockade ut målvakten och inledde en anstormning under matchens slutminuter. Damkronorna lyckades däremot hålla tätt samtidigt som Thea Johansson kunde sticka iväg och lägga in 3-1 i tom kasse för att säkra den svenska segern. Thea Johansson blev även målskytt mot Finland och har nu gjort 2+1 på de två matcherna i veckans turnering.

Damkronorna tar därmed en stark seger mot Tjeckien och har mycket att tacka Ebba Svensson Träff som räddade 24 av 25 skott i vinsten. Målvakten utsågs sedan även till matchens lirare.

– Hon gör en jättematch skulle jag säga och stärker sina aktier också. Ebba Svensson Träff är någon som man kan förlita sig på i landslaget. Hon står alltid upp riktigt väl och har även visat i SDHL att han är en av de bästa målvakterna. Hon gör en jätteinsats och gör också så att Sverige kan vinna matchen, säger SVT-experten Maria Rooth.

I morgon avslutas turneringen i Finland där Tre Kronor Dam ställs mot Schweiz.

Sverige – Tjeckien 3–1 (2-0,0-0,1-1)

Sverige: Hilda Svensson, Jenna Raunio.

Tjeckien: Daniela Pejsova

