Efter nya krossen - här är kvartsfinalerna i VM

Damkronorna ställs mot Tyskland i VM-kvartsfinal.

Foto: BILDBYRÅN

Damkronorna körde igår över Danmark med 10-0 och var nära att sätta nytt rekord i minst antal skott emot sig i en VM-match.

Idag fortsatte man på inslagen väg i den sista gruppspelsmatchen mot Japan.

Sverige inledde målskyttet redan efter 54 sekunder genom Thea Johansson. Efter drygt halva första perioden kunde Mira Jungåker öka på till 2-0 innan Ebba Hedqvist stod för periodens sista mål när hon styrde in 3-0.

Sverige tvåa i gruppen

I den andra perioden blev Wilma Sundin Sveriges enda målskytt. I den tredje perioden skulle sedan Sundin göra sitt andra för kvällen när hon satte Sveriges femte för kvällen.

Ebba Svensson Träff fick åtminstone lite mer att göra än kollegan Emma Söderberg hade att göra mot Danmark igår. Men Japan fick inte hål på Svensson Träff som även hon fick hålla nollan.

Sverige kunde till slut vinna med 5-0.

Så spelas kvartsfinalerna i Dam-VM

I och med att Tyskland tidigare idag besegrade Schweiz betyder det att Schweiz blev trea i Grupp A och ställs mot Sverige i kvartsfinal. Något överraskande knep Tyskland andra platsen i den gruppen, medan andrahandsfavoriten bakom USA, Tjeckien, blev fyra och får Kanada i kvartsfinal.

Kvartsfinalerna:

USA-Danmark

Kanada-Tjeckien

Sverige-Schweiz

Finland-Tyskland

Japan - Sverige 0-5 (0-3, 0-1, 0-1)

Sverige: Wilma Sundin (2), Thea Johansson, Mira Jungåker, Ebba Hedqvist