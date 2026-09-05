Svensklaget vann - efter galen minut

Roger Rönnbergs Fribourg utnyttjade udda regeln och vann i CHL. Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen möttes österrikiska EC-KAC Klagenfurt och svensklaget HC Fribourg-Gottéron, med Patrik Nemeth, Lucas Hedlund, Jacob De La Rose och Marcus Sörensen i laget och Roger Rönnberg i båset.

Efter en mållös första period kunde hemmalaget från Klagenfurt ta ledningen drygt halvvägs in i andra perioden genom Raphael Herburger.

Utnyttjade udda regeln

Inför säsongen 23/24 genomförde CHL en rad regelförändringar . En av dessa var att en två minuters utvisning fortsätter gälla även vid mål för laget i numerärt överläge.

En regel som Roger Rönnbergs Fribourg-Gottéron tog till vara på till fullo i den tredje perioden.

Drygt tre minuter in i den sista akten åker hemmalagets Simeon Schwinger på en tvåa för hög klubba. Då slog gästerna till. Inte bara en, inte två, utan tre gånger på en minut och gick från 0-1 till 3-1-ledning. Först kvitterade Jonas Taibel innan lagkaptenen Jacob de la Rose rakade in en retur till 2-1. Bara tio sekunder därefter stod Jonas Taibel för sitt andra mål när han utökade till 3-1.

Matchen slutade 3-1 till Fribourg som därmed tog sin andra raka seger efter premiärsegern mot Graz 99ers i torsdags med 4-2.