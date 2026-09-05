Smakstart för Hallam i Schweiz

Sam Hallam har återvänt till klubblagshockeyn. Foto: Bildbyrån

Efter fyra år som svensk förbundskapten för Tre Kronor har Sam Hallam nu återvänt till klubblagshockeyn och är numer huvudtränare för schweiziska Genéve-Servette. Under fredagskvällen inledde Hallam tävlingssäsongen med sitt Genéve-Servette när man mötte tyska mästaren Eisbären Berlin.

Sam Hallam inledde med seger

Där blev det en drömstart för svensken. Schweizarna vann klart med 6-2. För Hallam blir CHL-turneringen lite extra speciell eftersom Genéve-Servette i början på oktober gästar Växjö Lakers, där Hallam spenderade hela elva säsonger som tränare mellan 2012-2022 och blev svensk mästare tre gånger, 2015, 2018 och 2021.

Genéve-Servette inleder ligaspelet den 15 september mot Lugano.