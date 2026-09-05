Champions Hockey League

Smakstart för Hallam i Schweiz

Publicerad 05 september 2026 15:29
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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Den förre förbundskaptenen Sam Hallam har inlett sitt nya uppdrag som huvudtränare för Genéve-Servette. Där blev det succé direkt när schweizarna besegrade Berlin med 6-2 i CHL.

Sam Hallam har återvänt till klubblagshockeyn. Foto: Bildbyrån
Sam Hallam har återvänt till klubblagshockeyn. Foto: Bildbyrån

Efter fyra år som svensk förbundskapten för Tre Kronor har Sam Hallam nu återvänt till klubblagshockeyn och är numer huvudtränare för schweiziska Genéve-Servette. Under fredagskvällen inledde Hallam tävlingssäsongen med sitt Genéve-Servette när man mötte tyska mästaren Eisbären Berlin. 

Sam Hallam inledde med seger

Där blev det en drömstart för svensken. Schweizarna vann klart med 6-2. För Hallam blir CHL-turneringen lite extra speciell eftersom Genéve-Servette i början på oktober gästar Växjö Lakers, där Hallam spenderade hela elva säsonger som tränare mellan 2012-2022 och blev svensk mästare tre gånger, 2015, 2018 och 2021. 

Genéve-Servette inleder ligaspelet den 15 september mot Lugano. 

Source: Sam Hallam @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Växjö Lakers