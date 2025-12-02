Prenumerera

SHL-lagens succékväll i CHL

Champions Hockey League går in mot sitt slutskede. Nu ser det ut som att vi kan få tre svenska lag till semifinal i turneringen.

Första omgången av CHL-kvartsfinalerna slutade med trippla blågula triumfer. Brynäs vann stort mot KalPa på hemmaplan och är i en bra sits i returmötet. Samtidigt spelade Frölunda på bortaplan mot Ingolstadt och Luleå hemma mot Ilves.

Om vi börjar i Norrbotten tog hemmalaget tag i sakerna direkt och gjorde 1-0 genom Brendan Shinnimin. Markus Nurmi fyllde sedan på till 2-0 i den första perioden innan finnarna hittade reduceringen i början av den tredje perioden.

Mathias Bromé återgav tvåmålsledningen till Luleå med ett backhand-mål med dryga kvarten kvar att spela. Ilves sprattlade däremot till igen och hittade ännu en reducering till 3-2. Ett mål som blev matchens sista. Något som alltså innebär att det är ett jämnt läge inför returmötet i Finland.

Mantas Armalis hade en jättematch i mål för Ilves och stod för 36 räddningar på 36 skott.

Se höjdpunkterna från matchen här:

Frölunda segrade i Tyskland

Det enda svenska laget som spelade på bortaplan klev fram med en dominant insats mot Ingolstadt. SHL-giganten förde matchen från början till slut en kraftig favör i skottstatistiken.

Efter den första perioden låg de därmed under med 1-0.

I den andra perioden klev göteborgarna fram och vände på matchen efter mål av Jere Innala och Henrik Tömmernes. Med tio minuter kvar av matchen kom 3-1 genom Linus Högberg. Ett mål som blev matchens sista och skrev slutresultatet.

Frölunda har nu chansen att stänga dubbelmötet på hemmaplan.

