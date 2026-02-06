SHL-domarna skriver historia i CHL-finalen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mikael Holm och Ludvig Lundgren ska döma CHL-finalen.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Champions Hockey League finalen kommer för första gången bestå av SHL-domare. Anledningen till att det blir svensk domardebut i CHL-finalen beror på att det är två svenska lag i finalen, Frölunda och Luleå. Därför får nu huvuddomaren Mikael Holm och linjedomaren Ludvig Lundgren möjligheten att döma finalen.

– Äntligen får svenska domare chansen och det är så klart jättekul. Vi har några av världens bästa domare och detta är ytterligare ett bra kvitto för svensk domarverksamhet, säger SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink till SHL:s hemsida.

Under helgen reser Holm ner till Italien för att döma sitt första OS. Tidigare har huvuddomaren dömt två raka VM-finaler, nu väntar även CHL-finalen.



– Det ska bli oerhört kul att få chansen att döma CHL-finalen. I svensk hockey är vi vana vid längre matchserier där lagen nöter varandra, men här blir det en helt avgörande match, även om lagen känner varandra väl. Jag tror att det kommer bli oerhört intensivt, säger Mikael Holm till SHL:s sajt.

”Bland det bästa som finns”

Linjedomaren Ludvig Lundgren känner sig hedrad att få möjligheten att döma CHL-finalen, något han också ser fram emot.

– De där avgörande matcherna, när allt ska avgöras, är bland det bästa som finns. Varje domslut i sådana matcher är så oerhört avgörande. Jag har varit i den situationen förr och nyckeln är att ta ett beslut i taget och jobba efter det, och det ska jag göra i CHL-finalen också, säger han.

CHL-finalen kommer att spelas i Scandinavium den 3 mars där Frölunda och Luleå gör upp om segern.