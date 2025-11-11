Shinnimin slog till i comebacken – då vann Luleå stort

Brendan Shinnimin är tillbaka i Luleå.

Efter att ha startat säsongen i Slovakien slog han till i comebacken – och hjälpte Luleå till en övertygande seger i CHL.

Luleå vann med 6–1 efter en galen tredje period.

Brendan Shinnimin slog till för Luleå. Foto: Bildbyrån

Luleås svåra säsongsstart har satt laget i en tuff situation i ligan och det är en lång väg till toppen för laget. Men de svenska mästarna är på god väg till kvartsfinal i Champions Hockey League efter en mäktig kross mot tjeckiska Kometa Brno i Coop Norrbotten Arena. Efter en period ledde dock bortalaget Kometa Brno. Men i den andra perioden svarade Luleå genom Anton Levtchi.

Till den tredje perioden tvingades Kometa Brno till ett målvaktsbyte då Gasper Krosellj fick utgå. In kom i stället Jan Ondracek. 19-åringens match blev en ren mardröm, för på en period släppte han in fem mål när hemmalaget körde över tjeckerna fullständigt.

Stjärnans starka comeback

18-årige William Håkansson gav Luleå ledningen och sedan rullade det bara på.

Brian O’Neill gjorde 3–1 och spelade senare fram comebackande Brendan Shinnimin till 5–1. Efter en tids spel i Slovakien i början av säsongen är han nu på plats i staden där han blev guldhjälte i våras. Då passade han alltså på att visa upp sin bästa sida.

Innan matchen hann ta slut lyckades Pontus Själin trycka in 6–1.

Returmötet väntar nästa tisdag i Tjeckien, innan man i kvartsfinalen ställs mot antingen tyska Bremerhaven eller finska Ilves.