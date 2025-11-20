Brynäs, Frölunda och Luleå har alla tagit sig vidare till kvartsfinal i CHL.

Nu är det också klart vilket motstånd som de svenska klubbarna får.

Brynäs, Frölunda och Luleå är kvar i kampen om CHL-bucklan. Foto: Bildbyrån

I tisdags tog sig alla de tre svenska lagen vidare till kvartsfinalspelet i Champions Hockey League. Frölunda tog sig vidare efter att ha vunnit dubbelmötet mot franska Grenoble, medan Luleå gick segrande ur åttondelen mot tjeckiska Kometa Brno och Brynäs slog ut schweiziska SC Bern efter förlängningsdrama.

Men åttondelsfinalspelet i Champions Hockey League avgjordes inte förrän onsdagen när de sista matcherna spelades. Nu är alla åtta kvartsfinallagen klara och de svenska klubbarna vet nu även sitt motstånd i den fortsatta kampen om pokalen.

Frölunda kommer att ställas mot tyska Ingolstadt som slog ut österrikiska Red Bull Salzburg med 9-6 över två matcher i åttondelsfinalen. För både Brynäs och Luleå väntar finskt motstånd i kvartsfinalen. Luleå får möta Ilves som har haft en tung höst i Liiga, men gick vidare till CHL-kvartsfinal efter 8-4 mot tyska Fischtown Pinguins. Brynäs får tuffaste motståndet och kommer att ställas mot de regerande finska mästarna KalPa i kvartsfinalen. KalPa stod för en stark bedrift i åttondelsfinalen genom att slå ut den schweiziska storklubben ZSC Lions med 8-6 i dubbelmötet.

I den fjärde kvartsfinalen kommer finska Lukko att möta schweiziska EV Zug. Det är alltså tre svenska lag, tre finska klubbar samt ett lag från Schweiz respektive Tyskland som gör upp om bucklan.

Precis som i åttondelsfinalerna avgörs kvartsfinalerna genom bäst av två matcher, där det sammanlagda resultatet över båda matcherna avgör vilka som går vidare till semifinal. Den första kvartsfinalen kommer att spelas 2-3 december och medan andra kvartsfinalen spelas 16 december.

Så spelas CHL-kvartsfinalerna

Ilves (1) – Luleå (9)

KalPa (2) – Brynäs (10)

Frölunda (3) – Ingolstadt (6)

Lukko Rauma (4) – EV Zug (13)

Spelschema för CHL:s kvartsfinaler

2 december:

18:00 Luleå – Ilves

19:00 Brynäs – KalPa

19:30 Ingolstadt – Frölunda

3 december

17:30 Lukko Rauma – Zug

16 december

17:30 KalPa – Brynäs

17:30 Ilves – Luleå

18:00 Frölunda – Ingolstadt

19:45 Zug – Lukko Rauma

Tabellplacering i CHL:s seriespel inom parentes.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects