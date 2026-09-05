Rögles mardröm - nollade igen

Rögle blev nollade igen i CHL. Foto: Mathilda Schuler / BILDBYRÃ N / kod MA / MA1033

Foto: BILDBYRÃ N

I torsdags inledde Rögle CHL-säsongen med förlust borta mot Skoda Plzen med 4-0. Idag var de grönvita på jakt efter revansch när man gästade Dynamo Pardubice, med bland andra förre Färjestad BK-stjärnan David Tomásek i laget.

Det skulle bli en grinig tillställning där båda lagens målvakter imponerade. Efter en mållös första period skulle det dröja 15 minuter in i den andra perioden innan målnollan kunde spräckas. Det genom hemmalagets Tomás Dvorák. Detta i en period som stundtals hettade till med flertalet roughing-utvisningar åt båda håll.

Rögle nollat igen i CHL

Trots stundtals bra tryck i tjeckernas zon fortsatte målskyttet att gäcka Rögle som efter 100 minuter hockey fortsatt var mållösa i CHL. I den tredje perioden tryckte Rögle på för en kvittering, men tjeckernas målvakt Roman Will stod emot alla 32 skott och blev matchhjälte för Dynamo Pardubice. Trots flertalet stjärnor på isen i båda lagen blev Tomas Dvoráks 1-0-mål matchens enda.

I Rögle motade Calle Clang 23 av 24 skott, men det räckte alltså inte. Rögle inkasserade andra raka förlusten under bortaresan i Tjeckien, och blev mållösa över 120 minuter.

Nästa match I CHL för Rögle spelas på fredag hemma mot Red Bull Salzburg.

HC Dynamo Pardubice - Rögle 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Dynamo Pardubice: Tomas Dvorák

Rögle: -