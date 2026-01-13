Riskerar att gå minus på CHL – trots final: ”Det räcker inte”

Även om man presterar bra på isen – innebär spel i Champions Hockey League fiaskosiffror.

När Luleå förbereder sig för spel i semifinalen mot Zug, meddelar man att man troligen kommer att gå minus på hela turneringen.

– Det är en kostnad vi inte har budgeterat för och det räcker inte att vi tar oss till finalen för att undvika ett minusresultat, utan vi måste få spela den på hemmaplan och vinna för att inte gå back, säger klubbdirektören Stefan Enbom till NSD.

Luleå måste ha hemmapublik i finalen om man ska ha en möjlighet att gå plus. Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Champions Hockey League har inte slagit igenom som någon succé överhuvudtaget i Sverige. Speciellt inte på läktarna, bortsett från ett fåtal undantag när det gått riktigt bra för svenska lag. När det nu är dags för semifinalspel, är det tre svenska lag som kan vinna turneringen. Det är Frölunda och Brynäs, som möts i en semifinal. På andra sidan hittar vi Luleå och schweiziska Zug. Nu berättar de svenska mästarna att man inte räknar med att gå plus ekonomiskt på turneringen.

Detta trots att man gått hela vägen till en semifinal.

– Det är en kostnad vi inte har budgeterat för och det räcker inte att vi tar oss till finalen för att undvika ett minusresultat, utan vi måste få spela den på hemmaplan och vinna för att inte gå back, säger klubbdirektören Stefan Enbom till NSD.

”Det handlar om att vinna matcher”

Förutsättningarna för att Luleå ska kunna få hemmaplan handlar om seedning, så om Frölunda slår Brynäs är det kört. Men om Brynäs går till final och det blir en repris på SM-finalen i våras, så kommer Luleå att få spela hemma i ”Delfinen”, eller Coop Norrbotten Arena som den kallas i dag.

Erik Gustafsson, lagkapten i Luleå, är medveten om situationen.

– Vi är så klart medvetna om att de här resorna och alla hotellnätter kostar föreningen stora pengar, men det är att vinna matcher det handlar om för oss, säger han.

Luleå Hockey vann turneringen 2015, efter finalseger mot just Frölunda. 2023 förlorade laget mot Tappara i finalen. Övriga svenska vinanre är Frölunda (fyra gånger) och Rögle BK (en gång).

