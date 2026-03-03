Nicklas Lasu är CHL-mästare med Frölunda för fjärde gången i sin karriär.

Efteråt var han känslosam i intervjun med Viaplay.

– Man blir ju äldre och att få chansen att vinna är inget som man tar för givet längre, säger Lasu.

Nicklas Lasu var känslosam efter att ha vunnit sin fjärde CHL-titel med Frölunda. Foto: Viaplay/Skärmdump & Michael Erichsen/Bildbyrån (Montage)

Frölunda är CHL-mästare 2026.

De vinner sin femte titel efter att ha besegrat Luleå med 3-2 i finalen. Frölundas trotjänare Nicklas Lasu har varit med vid fyra av gulden och går därmed upp jämsides med Patrik Carlsson, Joel Lundqvist, Mats Rosseli Olsen och Sebastian Stålberg med fyra titlar.

Efter matchen var han känslosam i intervjun med Viaplays Niklas Jihde.

– Man blir ju äldre och att få chansen att vinna är inget som man tar för givet längre. Vi har haft en jävligt tuff period här ett tag. Jag är bara så jävla stolt över att gubbarna gör en sådan här prestation i dag. Vi gör en svinbra match. Jag blir bara så jävla glad och att få njuta här med gubbarna, det är fan bäst, säger Lasu.

Nicklas Lasu om tuffa tiden: ”Börjat tvivla på oss själva”

Frölunda har haft en tung period i SHL de senaste veckorna och tappat förstaplatsen till Skellefteå efter att ha varit i en överlägsen serieledning tidigare under säsongen. Nicklas Lasu menar också att CHL-guldet betyder extra mycket på grund av det.

– Så här har det ju varit varje gång som vi har vunnit. Vi har kommit från en period som har varit ganska tufft. Sedan har vi ändå mentalt kunna ladda för matchen. På något sätt blir det ju ändå som det brukar. Vi har haft en tuff period där vi kanske har börjat tvivla lite på oss själva. Vi kanske också har haft den här matchen i huvudet. Jag är bara jävligt glad att vi kan ta den här titeln, det är ju detta vi spelar för. Nu ska vi ha en så jävla bra kväll med grabbarna, säger Nicklas Lasu.

Enligt 36-åringen fanns det också en revanschlust sedan han var med och förlorade CHL-finalen mot just Luleå 2015. Nu fick Frölunda däremot besegra Luleå i årets final.

– Den har man ju faktiskt tänkt på några gånger. Så fort vi fick reda på att vi fick möta Luleå så fick man ju tillbaka de minnena ganska snabbt. Det är så otroligt skönt att få vinna här på hemmaplan och känna på stämningen. Det är helt jävla underbart, säger veteranen.

