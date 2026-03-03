Linus Omark missade lördagens heta rivalmöte mot Skellefteå.

Men till kvällens CHL-final mot Frölunda är Omark tillbaka för Luleå.

Luleå får tillbaka Linus Omark till kvällens CHL-final mot Frölunda. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

När Luleå och Skellefteå spelade sin glödheta match i SHL under lördagskvällen fanns Linus Omark inte med för Luleå. Han saknades nämligen med magsjuka och det var osäkert om han skulle hinna bli spelklar till tisdagens CHL-final mot Frölunda.

Nu har laguppställningarna kommit och då står det klart att Omark finns med för Luleå. Han kliver in i kedjan med Mathias Bromé och Eetu Koivistoinen. Det innebär att Filip Eriksson flyttas ner till fjärdekedjan med Ben Tardif och Heikki Liedes medan David Granberg blir 13:e forward för Luleå i kvällens match.

I övrigt ställer Luleå upp med samma lag som mot Skellefteå, förutom att Matteus Ward vaktar kassen i stället för Joel Lassinantti.

Laguppställningen inför kvällens CHL-final – presenteras i samarbete med Eriksson & Robertsson Bil.



Nedsläpp mot Fröunda kl 19:00 i Scandinavium och på Viaplay Sport. pic.twitter.com/VwItdPpq3D — Luleå Hockey (@LuleaHockey) March 3, 2026

Frölunda byter också målvakt

Frölunda å sin sida ställer upp med samma manskap som i lördagens 3-0-förlust mot Brynäs. Den enda ändringen bland utespelarna är att Filip Cederqvist och Noah Dower Nilsson byter plats i kedjorna. Cederqvist kliver därmed upp och får spela med Jere Innala och Arttu Ruotsalainen medan Dower Nilsson flyttas ner i fjärdekedjan med Nicklas Lasu och Noah Hasa.

Precis som Luleå väljer Frölunda också att byta målvakt jämfört med matchen i lördags. Det är Tobias Normann som tar plats mellan stolparna i stället för Lasse Johansson.

LAGET!



Nedan ser du hur vi formerar laget i CHL-finalen. Några smärre justeringar på forwardssidan (Filip Cederqvist och Noah Dower Nilsson byter plats) och Tobias Normann i kassen. pic.twitter.com/mEiwezHcIc — Frölunda HC (@frolunda_hc) March 3, 2026

