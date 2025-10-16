Klart: Så spelas åttondelsfinalerna i CHL
CHL:s grundserie är färdigspelad.
Nu står det klart vilka lag som Luleå, Brynäs och Frölunda möter i åttondelsfinal.
Under gårdagskvällen rundades CHL:s grundserie av, där Luleå, Brynäs och Frölunda sedan tidigare säkrat avancemang till slutspel.
Nu står det klart vilka lag som SHL-klubbarna kommer att möta i de kommande åttondelsfinalerna.
Frölunda ställs mot skrällag
Frölunda, som slutade trea i grundserien efter att ha vunnit fem av sex matcher, kommer att möta franska Grenoble som lyckades skrälla sig vidare till slutspel efter att ha besegrat schweiziska Lausanne samt tyska klubbarna Eisbären Berlin och Bremerhaven under grundserien.
Luleå, som vann tre matcher och förlorade tre matcher i grundserien, slutade nia och kommer att ställas mot tabellåttan Kometa Brno.
Tabelltian Brynäs får möta den schweiziska storklubben Bern i sin åttondelsfinal, ett lag med svenska stjärnspelare som Anton Lindholm, Hardy Häman Aktell, Victor Ejdsell, Adam Reideborn och Emil Bemström i laget.
Den första åttondelsfinalen spelas den 11 eller 12 november, medan returen spelas den 18 eller 19 november. Spelschemat är inte spikat i skrivande stund.
Så spelas CHL:s åttondelsfinaler
Ilves – Bremerhaven
KalPa – ZSC
Frölunda – Grenoble
Sparta Prag – Zug
Lukko – Storhamar
Ingolstadt – Red Bull Salzburg
Bern – Brynäs
Kometa Brno – Luleå
