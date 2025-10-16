Klart: Så spelas åttondelsfinalerna i CHL

CHL:s grundserie är färdigspelad.

Nu står det klart vilka lag som Luleå, Brynäs och Frölunda möter i åttondelsfinal.

Brynäs, Frölunda och Luleå ska spela åttondelsfinal i CHL.

Foto: Alamy & Bildbyrån

Under gårdagskvällen rundades CHL:s grundserie av, där Luleå, Brynäs och Frölunda sedan tidigare säkrat avancemang till slutspel.



Nu står det klart vilka lag som SHL-klubbarna kommer att möta i de kommande åttondelsfinalerna.

Frölunda ställs mot skrällag

Frölunda, som slutade trea i grundserien efter att ha vunnit fem av sex matcher, kommer att möta franska Grenoble som lyckades skrälla sig vidare till slutspel efter att ha besegrat schweiziska Lausanne samt tyska klubbarna Eisbären Berlin och Bremerhaven under grundserien.



Luleå, som vann tre matcher och förlorade tre matcher i grundserien, slutade nia och kommer att ställas mot tabellåttan Kometa Brno.



Tabelltian Brynäs får möta den schweiziska storklubben Bern i sin åttondelsfinal, ett lag med svenska stjärnspelare som Anton Lindholm, Hardy Häman Aktell, Victor Ejdsell, Adam Reideborn och Emil Bemström i laget.



Den första åttondelsfinalen spelas den 11 eller 12 november, medan returen spelas den 18 eller 19 november. Spelschemat är inte spikat i skrivande stund.

Så spelas CHL:s åttondelsfinaler

Ilves – Bremerhaven

KalPa – ZSC

Frölunda – Grenoble

Sparta Prag – Zug

Lukko – Storhamar

Ingolstadt – Red Bull Salzburg

Bern – Brynäs

Kometa Brno – Luleå