Frölunda vidare till CHL-semifinal – ställs mot Brynäs

Frölunda slår ut Ingolstadt med totalt 5-3 i kvartsfinalen.

Efter vinsten ställs de nu mot Brynäs i CHL-semifinal.

Frölunda är klara för CHL-semifinal – men det satt hårt inne. Foto: Bildbyrån

Frölunda har varit dominanta i SHL under hösten och även i Champions Hockey League har klubben varit framgångsrika, både den här säsongen och historiskt. Göteborgarna hade tagit kommandot i kvartsfinalen mot Ingolstadt efter en 3-1-seger nere i Tyskland och under tisdagen var det dags för returmötet.

Att Frölunda saknade flera spelare och kallade upp ett antal juniorer till den andra kvartsfinalen gjorde ingen skillnad.

I den andra perioden spräckte Frölunda nollan när Filip Cederqvist bröt sig in och gav hemmalaget ledningen. Ingolstadt kom sedan att få in en puck bakom Lasse Johansson men efter en ”coaches challenge” av Frölunda dömdes målet bort för en hög klubba. Senare i perioden skulle Ingolstadt däremot ändå få in en kvittering. Sedan skulle tyskarna skapa spänning i matchen efter att ha tagit ledningen i slutet av andra perioden. Den totala ställningen var då bara 4-3 till Frölunda och vid ett insläppt mål till skulle förlängning krävas för att kora en vinnare.

Frölunda möter Brynäs i CHL-semifinal

När den tredje perioden började inledde Ingolstadt sedan en rejäl forcering i jakten på att kvittera dubbelmötet. I slutminuterna fick Ingolstadt sedan ett drömläge när Frölunda drog på sig en utvisning och tyskarna fick spela powerplay precis i slutet av perioden. Lasse Johansson och Frölunda stod dock emot i slutet och kunde även säkra vinsten i slutet. När Ingolstadt plockade ut målvakten för en extra anfallare kunde hemmalaget att punktera tillställningen. Max Lindholm gjorde mål i tom kasse för 2-2 i matchen vilket innebär att dubbelmötet slutar 5-3 till Frölunda.

Frölunda är nu klara för semifinal-spel i Champions Hockey League för åttonde (!) gången. De fyrfaldiga CHL-mästarna kommer nu att ställas mot Brynäs i en helsvensk semifinal. Det innebär att åtminstone ett svenskt lag kommer att spela i CHL-finalen senare den här säsongen.

Frölunda – Ingolstadt 2–2 (0-0,1-2,1-0)

Frölunda: Filip Cederqvist, Max Lindholm.

Ingolstadt: Leon Hüttl, Abbott Girduckis.

Frölunda vidare med resultatet 5-3 över de två kvartsfinalerna.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects