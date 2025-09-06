Collin Delia fick ett bra genrep inför SHL-premiären. Målvakten motade samtliga 23 skott mot sig i Brynäs 2-0-seger mot ZSC Lions.

Collin Delia höll nolla i Brynäs genrep inför SHL-premiären.

Foto: Vaclav Salek/CTK Photo/Alamy Live News

Brynäs är en av favoriterna inför den kommande säsongen. Collin Delia är ett av många meriterade nyförvärv. Den 31-årige målvakten fick under lördagen chansen i CHL-matchen mot Zürich, den sista innan SHL-premiären om en vecka.

Då levererade också amerikanen.

På hemmaplan i Gävle tog Brynäs ledningen med 1-0 genom Jakob Silfverberg, som snappade upp en puck nära motståndarmålet. 1-0-ledningen räckte långt för Brynäs som spelade av matchen på ett föredömligt sätt. I den tredje perioden, med bara minuter kvar att spela, kom sedan 2-0-målet av Anton Rödin.

ZSC Lions fick inte in någon puck bakom Collin Delia, utan det slutade 2-0. Skottstatistiken visade 36 för Brynäs och 23 för Zürich. Med det går Brynäs om den schweiziska storklubben i CHL-tabellen. Just nu ligger de på en femteplats, på samma poäng som Frölunda.

Source: Collin Delia @ Elite Prospects