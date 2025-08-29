Blodiga bilderna i CHL: ”Ruggig femma – avstängning”

Frölunda premiärvann i CHL med 3–0 mot Bolzano, men för Filip Cederqvist fick mötet ett mindre välkommet slut.

– Var det en tand som flög ut där? Det är inte så lätt att hitta på isen, säger Viaplays kommentator Magnus Dahlborn i sändningen.

Filip Cederqvist kliver av med blodet rinnandes. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen och Viaplay (skärmdump).

Robert Ohlssons första tävlingsmatch som tränare för Frölunda slutade i en 3–0-seger mot italienska Bolzano.



Fredagsmötet i Champions Hockey League inleddes med 1–0 från Max Lindholm redan i den femte minuten och därifrån kunde Göteborgslaget hålla ifrån. Jacob Peterson fyllde på till 2–0 i andra akten och Henrik Tömmernes stänkte butiken med sista i tom bur. Men ändå blev det till slut en grinig tillställning.



Efter en tidigare roughing-situation sent i tredje perioden där Bolzanos svensk Philip Samuelsson åkt ut, hamnade nämligen Filip Cederqvist liggandes på isen med blodet rinnandes. Bolzano hade haft ett skottläge i offensiv zon, som Max Friberg kastat sig framför, och Cederqvist fick plötsligt en klubba rakt upp i ansiktet när han gav sig efter pucken.



Frölunda-spelarna kastade sig på Luca Frigo, som stått för slaget, och hans lagkamrater, medan Cederqvist var kvar på alla fyra för att leta efter sin tand.



– Det är Friberg som räddar den där och sen är det Frigo som har ansvar för sin klubba, givetvis, säger Viaplays kommentator Magnus Dahlborn i sändningen och fortsätter om Bolzanos frustration.

– Vad menar han, att han (Cederqvist) filmar här när han viftar upp med klubban i ansiktet. Det är väl att ta i lite grann av italienaren? Den förlorade tanden och blodvitet är det bästa beviset på att det var en ganska elakartad klubba upp i ansiktet på honom.

Lindholm: ”Ruggig femma, avstängning”

Filip Cederqvist tog sig till slut upp på benen och åkte ut mot båset. 25-åringen visade då upp att han fått tag på sin tand, samtidigt som blodet rann ner för hakan.



– Ruggig femma, avstängning, hördes sedan klart och tydligt från lagkamraten Max Lindholm, medan Cederqvist filmades när han gick ut i omklädningsrummet.



Det var efter detta som Tömmernes sedan stängde det hela med 3–0 i tom bur i Frölundaborg.



Frölunda – Bolzano: 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Frölunda: Max Lindholm, Jacob Peterson, Henrik Tömmernes.

Bolzano: –



