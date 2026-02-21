Doldismålvaktens succé – höll nollan i AHL

Victor Östman gör sin första hela AHL-säsong. Han höll i natt sin andra nolla för säsongen.

Victor Östman. Foto: AP Photo/Alamy.

Victor Östman lämnade svensk hockey redan 2019 och har via spel i USHL och NCAA slagit sig in på den nordamerikanska proffsnivån. Ifjol gjorde han 32 matcher i ECHL, fem i AHL och en i NHL och nu gör han sin första hela säsong i AHL.

Där höll han i natt sin andra nolla för säsongen.

Östman stoppade 19 skott när Coachella Valley Firebirds, farmarlag till Seattle Kraken, vann med 2-0 mot Colorado Eagles. 25-åringen har därmed vunnit tolv av 26 matcher den här säsongen. Östman har 2,78 i GAA och och 90,7 i räddningsprocent.

*****

En annan svensk som utmärkte sig stort i natt var William Strömgren. Den tidigare MoDo- och Brynästalangen gjorde 1+2 när hans Calgary Wranglers 5-4-besegrade Bakersfield Condors.

Strömgren har gjort 34 poäng på 44 matcher den här säsongen och ligger med det femma i svenskarnas poängliga i AHL. Han fick tidigare under säsongen chansen att göra tre NHL-matcher för Calgary Flames.

*****

Även han som toppar svenskarnas poängliga i AHL, Isak Rosén, slog till i natt. Han gjorde sitt 25:e mål och sin 41:a poäng på bara 34 matcher för Rochester Americans. Med 25 mål ligger han så bra som trea i AHL:s skytteliga, trots att han spelat närmare 20 matcher färre än de som spelat mest i farmarligan den här säsongen.

Rosén behöver bara göra fyra mål till för att leta sig in som topp-tio under en säsong i alla tiders svenska AHL-skytteliga. Han har bara tre mål upp till sin egen tidigare målbästa notering.