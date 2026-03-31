Victor Eklunds AHL-lag byter land – flyttar till Kanada

Victor Eklund, 19, avslutar säsongen i AHL hos Bridgeport Islanders.

Men till nästa år kommer New York Islanders AHL-lag att flytta långt bort.

I ett pressmeddelande meddelar klubben att man flyttar utomlands.

Victor Eklund är över med New York Islanders organisation efter SHL-säsongen med Djurgården. Men det har hittills blivit AHL-spel med Bridgeport Islanders, där han väntas avsluta säsongen. Men till nästa säsong kommer han behöva flytta en bit – om det blir så att han fortsätter i AHL.

I ett pressmeddelande berättar nu Bridgeport Islanders att man flyttar till Hamilton, Ontario i Kanada.

Flyttar norrut

Därmed flyttar man långt bort från Connecticut där man nu håller till.

”Scott Howson, ordförande, meddelar att AHL:s styrelse enhälligt har godkänt flytten av New York Islanders lag från Bridgeport, Connecticut, till Hamilton, Ontario, med början från säsongen 2026-27. Laget kommer att spela i den nyrenoverade TD Coliseum i Hamilton och kommer att ingå i AHL:s norra division”.

Victor Eklund har gjort en poäng på två matcher hittills i AHL och avgjorde en match efter straffläggning.

