Victor Eklund straffhjälte – i AHL-debuten

JVM-hjälten Victor Eklund åkte över till Nordamerika efter Djurgårdens uttåg i SM-slutspelet.

I natt begick han debut för New York Islanders farmarlag.

Då avgjorde han straffläggningen mot Laval Rocket.

Victor Eklund gjorde succé i debuten i AHL. Foto: Bildbyrån/X

Victor Eklund, 19, avgjorde JVM i vintras. Under säsongen har han spelat sin första SHL-säsong med Djurgården och i natt gjorde han sin AHL-debut på andra sidan Atlanten.

Det går fort för Victor Eklund, som precis hade landat i USA:

– Jag ville bara gå ut där och göra mitt där ute, jag var lite jetlaggad men det kändes ganska bra. Skönt att vi tog hem poängen, säger han efter matchen.

Blev hjälte – i straffläggningen

Startsträckan var inte lång för Eklund, utan det var rakt ut i hetluften som gällde.

– Jag träffade grabbarna i morse och fick ett bra välkomnanden och det känns som att jag är med i laget redan. Bra killar.

I matchen, som slutade 2–2 efter ordinarie tid, blev Victor Eklund hjälte i straffläggningen och skickade Bridgeport till seger mot Laval Rocket.

– Jag visste att målvakten tappade sin handske så jag tog en chansning som lyckades.

I matchen mot Montreals farmarlag Laval, spelade Victor Eklund och Marcus Högberg för Bridgeport. Samtidigt stod Adam Engström på andra sidan i Rocket-dräkten. Bridgeport jagar slutspelsplats, medan Laval är ett av de bättre lagen i grundserien överlag.