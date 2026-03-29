Första AHL-poängen för JVM-guldhjältarna

Victor Eklund och Eddie Genborg tog båda steget till AHL efter säsongens slut i SHL.

I natt stod båda talangerna för sina första poäng i farmarligan.

Eddie Genborg och Victor Eklund spräckte sina nollor i AHL under natten. Foto: Bildbyrån

När Timrå missade slutspel i SHL åkte Eddie Genborg över till Nordamerika för att avsluta säsongen med AHL-spel hos Grand Rapids Griffins, farmarlag till Detroit Red Wings. Någon vecka senare tog säsongen också slut för Djurgården efter förlusten i play in-spelet mot Malmö Redhawks. Då gjorde Victor Eklund också resan över till andra sidan pölen för att spela i AHL med Bridgeport Islanders, farmarlag till New York Islanders.

Genborg hade gått poänglös från sina tre första AHL-matcher medan Eklund bara hade hunnit göra en match i farmarligan. Eklund blev förvisso straffhjälte i AHL-debuten, men lämnade ändå isen poänglös då mål i straffläggningen inte räknas gentemot poängtotalen.

I natt lyckades dock både Eddie Genborg och Victor Eklund spräcka sina poängnollor i AHL.

Eddie Genborg blev en av hjältarna när Grand Rapids Griffins vann med 3-2 hemma mot Chicago Wolves. Chicago ledde med 2-0 i första perioden, bland annat efter ett mål av Joel Nyström som assisterades av Felix Unger Sörum. Griffins kom sedan tillbaka i tredje perioden och Axel Sandin Pellikka sköt sitt andra mål på tre matcher i AHL för att kvittera till 2-2 och tvinga matchen till förlängning.

I övertidsspelet klev sedan Eddie Genborg fram med en avgörande insats. Han vinner nämligen en duell bakom motståndarnas mål och spelar ut pucken till forwarden Sheldon Dries som skjuter in segermålet. Genborgs första AHL-poäng var alltså en assist till det avgörande målet i förlängning.

Victor Eklund stod också för en assist för sin första AHL-poäng under natten. När Bridgeport Islanders spelade borta mot Providence Bruins noterades Eklund för en assist till Matthew Highmores mål som innebar 2-0 till Islanders i den första perioden. Därefter tappade dock Bridgeport och Bruins gjorde fem raka mål för att sedan vända och vinna matchen med 6-4.

Även om ”Mini-Fimpen” alltså stod för sin första poäng i sin andra match i AHL blev det förlust för hans Islanders under natten.

