TV: Här gör Theodor Niederbach första AHL-målet

Trots en fin camp med Washington Capitals blev det inte NHL-spel för Theodor Niederbach. I stället har han inlett säsongen i AHL med farmarlaget Hershey Bears.

Där stod han på söndagen för sitt första mål och poäng när det blev seger med 6–1 mot Texas Stars hemma i Giant Center.

Niederbach lyfte in det avslutande målet i den tredje perioden av storvinsten – och fick behålla pucken som souvenir.

Se målet i videospelaren!

24-åringen draftades av Detroit Red Wings i andra rundan 2020, men fick aldrig NHL-kontrakt med klubben. Som free agent skrev han i stället på för Capitals efter två starka SHL-säsonger med MoDo Hockey respektive Frölunda HC där han var över 30 poäng både i fjol och säsongen dessförinnan.

Source: Theodor Niederbach @ Elite Prospects

Anton Blidh målskytt

Veteranen Anton Blidh blev nattens andra svenska målskytt i AHL. 31-åringen öppnade målskyttet för Hartford Wolf Pack i mötet med Montréals farmarlag Laval Rocket med säsongens första mål.

Det blev emellertid förlust med 2–5 efter fyra poäng (1+3) av Rockets stjärna Laurent Dauphin.

Blidh har spelat 535 matcher i AHL sedan flytten från Frölunda till Nordamerika 2015. Det är flest av alla svenskar i ligans historia.

Den här säsongen har Anton Blidh ett mål på fem matcher.

Okuliar spräcker nollan

Skellefteå AIK:s guldhjälte från i våras, slovaken Oliver Okuliar, sköt också säsongens första mål i AHL i natt. 26-åringen sajnades av Pittsburgh Penguins i somras, men hamnade i AHL efter att ha drabbats av skada under campen.

I sin fjärde match med Wilkes-Barre/Scranton Penguins stod han för både mål och assist i en 6–2-seger över Providence Bruins. För det utsågs han till matchens tredje stjärna.