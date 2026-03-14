TV: Svenskens lyft – hjälte efter nya kontraktet

2 mars presenterades det nya kontraktet i Seattle Kraken. Nu har Gustav Olofsson plötsligt dubblat sin målskörd i AHL. Inatt dessutom med ett OT-avgörande.

Gustav Olofsson avgör för Coachella. Foto: AP Photo/Jason Redmond och AHL/Coachella.

”Vi är glada att ha Gustav under kontrakt. Han har varit en stabil och erfaren närvaro i Coachella och ger djup till vår backsida.”

När Seattle Kraken, tidigare i mars, meddelade att man skrivit ett kontrakt med Gustav Olofsson var det precis så det lät. Men därefter har 31-åringen gjort lite mer än att bara vara en stabil back nere i AHL-laget Coachella Valley Firebirds. Nattens möte med Ontario Reign blev ett tydligt exempel på detta.

Efter en assist tidigare under matchen var det just den svenske backen som klev fram som hjälte i förlängningen. Olofsson tog sig runt sin spelare på blålinjen, in i mitten, och avfyrade ett skott till 3–2-segern. Allt detta i grundseriematch nummer 399 nere i AHL.

Ett uppsving för Gustav Olofsson efter kontraktet

Men även innan detta har Gustav Olofsson fått utdelning i protokollet. Fem poäng på fyra matcher är hans facit efter att det här senaste kontraktet skrivits på, och över senaste tio är det totalt sju. Ett facit som är på väg att göra 2025/26 till svenskens personbästa i Nordamerika.

Den tidigare JVM-spelaren har fått hela sin hockeyutbildning i USA, och har tagit sig till NHL-organisationerna via USHL och NCAA. Över dessa tolv år har det dock endast blivit 63 framträdanden på den stora scenen. Något som alltså gjort honom till den där erfarne AHL-spelaren. Den äldre brodern till Rögles Fredrik Olofsson hade tidigare ett AHL-avtal under 2025/26, men är nu alltså uppbunden via en tvåvägsdeal med Seattle Kraken.

Även tidigare HV-talangen Oscar Fisker Mølgaard noterades för en assist i nattens match med Coachella.

